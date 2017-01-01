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Саммит с Ким Чен Ыном стал ударом для Трампа - FT

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Причиной преждевременного окончания встречи без результата стала плохая подготовка Вашингтона и лично роль Трампа, считают эксперты.
Встреча в Ханое закончилась не так, как ожидал Трамп
Встреча в Ханое закончилась не так, как ожидал Трамп

Результат саммита президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына в Ханое "стал ударом" для главы Белого дома, пишет британская газета Financial Times в четверг, 27 февраля.

При этом газета приводит мнение экспертов, полагающих, что причиной такого исхода встречи стала как плохая подготовка к ней со стороны Вашингтона, так и лично роль Трампа.

Издание приводит мнение Дэнниса Уайлдера, в прошлом одного из высокопоставленных сотрудников ЦРУ, который занимал пост главного советника президента Джорджа Буша во время шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. "В моей памяти это беспрецедентно, чтобы саммит с участием президентов заканчивался подобным образом", - отметил Уайлдер.

"Азиаты очень четко следуют протоколу, и отмена рабочего обеда практически точно исходит со стороны США. В этом заключается риск дипломатии на основе директив, идущих сверху, а не наоборот, снизу вверх", - добавил он, отмечая попытки Трампа управлять процессом переговоров.

Издание также приводит мнение бывшего сотрудника Госдепартамента США Джо Юна, который до своей отставки в прошлом году участвовал в переговорах с КНДР. По словам Юна, столь резкое завершение саммита отражает отсутствие подготовки со стороны США.

В то же время бывший сотрудник Госдепартамента при администрации президента Барака Обамы Дэвид Ким полагает, что не стоит рассматривать итоги этой встречи как провал. "Пока оба лидера сохраняют политическую волю и продолжают переговоры, мы можем ожидать прогресса в будущем, они оба хотят этого", - сказал Ким.

Как сообщалось, саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном был окончен досрочно без подписания анонсированного соглашения, а совместный обед отменен.

Сам Трамп пояснил, что Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако он отказался. Трамп добавил, что соглашение было готово к подписанию, но стороны решили отказаться от него.

По словам президента США, Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерных и ракетных испытаний.

В то же время, о проведении следующего саммита лидеры двух стран не договаривались.

 

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Теги: США, Северная Корея, Вьетнам, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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