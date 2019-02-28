Генпрокурор Австрии обжаловал экстрадицию Фирташа

Если решение отменят, то Высший земельный суд Вены будет вынужден рассматривать дело заново.

США более пяти лет добиваются экстрадиции Фирташа из Австрии

Генеральный прокурор Австрии считает, что решение Высшего земельного суда Вены об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США необходимо пересмотреть, сообщает газета Die Presse.

Генпрокурор считает, что OLG недостаточно исследовал, был ли запрос США о выдаче бизнесмена политически мотивирован. В связи с этим он оспорил принятое в феврале 2017 года решение суда.

Если генпрокурору удастся отменить решение, Высший земельный суд Вены будет вынужден рассматривать дело заново.

Напомним, бизнесмена задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских властей, однако впоследствии он вышел на свободу под залог в 125 млн евро.

Отметим, Генеральная прокуратура Украины также готовит подозрения бизнесмену Фирташу.

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