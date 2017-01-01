Более 330 украинских моряков арестованы в Италии и Греции - МИД

Под арестом или под следствием в Италии сейчас находятся более 150 украинских моряков, еще 186 человек - в Греции.

Под арестом или под следствием сейчас находятся 336 украинцев в Италии и Греции Reuters (архив)

В Италии под арестом или под следствием сейчас находятся более 150 украинских моряков, еще 186 - задержаны в Греции, а двое попали в пиратский плен. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил журналистам директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает Укринформ.

"К сожалению, в последнее время участились случаи, когда наши моряки попадают в пиратский плен, когда наших моряков используют для перевозки нелегалов, контрабанды и др. Число наших моряков, арестованных, задержанных или уже получивших приговоры, очень высоко - это более 150 человек в Италии, 186 - в Греции. В других странах не так много, но тоже есть", - доложил дипломат.

По его словам, в 2018 году были освобождены 64 украинских моряка, в том числе все захваченные в плен сомалийскими пиратами.

"Был момент, когда в плену сомалийских или других пиратов не было ни одного гражданина Украины. Сейчас ситуация, к сожалению, изменилась - уже снова два наши моряки попали в пиратский плен", - отметил Погорельцев.

Ранее у берегов Бенина пираты напали на корабль с украинцами на борту.

Также сообщалось, что из пиратского плена освобождены двое украинских моряков с судов ARK TZE и ANUKET AMBER.

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