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Украинцы застряли в аэропорту Дели из-за конфликта Индии и Пакистана

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Группа украинцев застряла в международном аэропорту им. И. Ганди в Дели из-за военного конфликта между Индией и Пакистаном.
Группа украинцев застряла в аэропорту им. И. Ганди в Дели
Группа украинцев застряла в аэропорту им. И. Ганди в Дели
twitter.com/UkrZaKordonom

В результате отмены ряда авиарейсов из-за военного конфликта между Индией и Пакистаном, в аэропорту в Дели застряла группа украинцев. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает пресс-центр консульской службы МИД в Twitter.

В частности, указано, что в настоящее время решается вопрос о возвращении граждан Украины домой. Причем этот вопрос находится на контроле консульской службы.

"В связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном отменены ряд авиарейсов в международном аэропорту им. И. Ганди в Дели. Консул в аэропорту решает вопрос о возвращении в Украину группы соотечественников. Вопрос - на контроле консульской службы", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за решения властей Пакистана закрыть воздушное пространство на фоне роста напряженности с соседней Индией, тысячи туристов застряли в аэропортах стран Азии.

Напомним, 27 февраля Пакистан закрыл свое воздушное пространство, после того как Исламабад и Дели заявили об уничтожении истребителей друг друга.

Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

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Теги: конфликт, Индия-Пакистан, Пакистан, МИД Украины, Индия, аэропорт, украинцы, военные конфликты, консул, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
prontozaurus    28.02.2019, 16:26
Оценка:  0
prontozaurus
Коли Зіта і Гіта на кухні - ховайся.
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