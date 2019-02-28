Украинцы застряли в аэропорту Дели из-за конфликта Индии и Пакистана

Группа украинцев застряла в международном аэропорту им. И. Ганди в Дели из-за военного конфликта между Индией и Пакистаном.

Группа украинцев застряла в аэропорту им. И. Ганди в Дели twitter.com/UkrZaKordonom

В результате отмены ряда авиарейсов из-за военного конфликта между Индией и Пакистаном, в аэропорту в Дели застряла группа украинцев. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает пресс-центр консульской службы МИД в Twitter.

В частности, указано, что в настоящее время решается вопрос о возвращении граждан Украины домой. Причем этот вопрос находится на контроле консульской службы.

"В связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном отменены ряд авиарейсов в международном аэропорту им. И. Ганди в Дели. Консул в аэропорту решает вопрос о возвращении в Украину группы соотечественников. Вопрос - на контроле консульской службы", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за решения властей Пакистана закрыть воздушное пространство на фоне роста напряженности с соседней Индией, тысячи туристов застряли в аэропортах стран Азии.

Напомним, 27 февраля Пакистан закрыл свое воздушное пространство, после того как Исламабад и Дели заявили об уничтожении истребителей друг друга.

Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

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