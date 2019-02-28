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Самолет упал на дачный участок, двое погибших

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Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на одну из дачных построек в Подмосковье.

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, в результате чего погибли два человека. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС России сообщает в четверг, 28 февраля, Интерфакс.

"Легкомоторный самолет выполнял полет в Коломенском районе и разбился вблизи СНТ Отдых. Погибли два человека", - говорится в сообщении.

В то же время указано, что при падении самолет задел одну из дачных построек.

"Самолет упал на дачный участок, задев угол веранды жилого дома. В доме никого не было, на земле пострадавших нет", - доложили спасатели.

Ранее в американском штате Флорида легкомоторный самолет врезался в жилой дом.

Также сообщалось, что в штате Флорида два человека погибли, после того как легкомоторный самолет врезался в стену детского центра.

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Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, видео, жертвы, РФ, Подмосковье, самолеты, погибшие, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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prontozaurus    28.02.2019, 17:22
Оценка:  0
prontozaurus
Місцеві щось залишили собі на пам'ять.
prontozaurus    28.02.2019, 17:21
Оценка:  0
prontozaurus
Народжені повзати ...
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