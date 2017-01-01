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Трамп сам решил не заключать соглашение с КНДР - Помпео

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Майкл Помпео отметил, что дата следующей встречи США - КНДР не определена.
Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп лично принял решение не подписывать соглашение с КНДР во время встречи с лидером этой страны Ким Чен Ыном. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео журналистам во время полета из Вьетнама на Филиппины, сообщае в четверг, 28 февраля ТАСС со ссылкой на Reuters.

Также, по его словам, Вашингтон вновь требовал от Пхеньяна раскрыть данные обо всех ядерных объектах на территории КНДР.

Помпео отметил, что дата следующей встречи США - КНДР на рабочем уровне не определена.

Он добавил, что у Вашингтона и Пхеньяна есть "общее понимание" по денуклеаризации Корейского полуострова, но "еще очень много работы". 

Напомним, на саммите США и КНДР не удалось достичь договоренностей.

 

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Теги: США, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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