Армия Пакистана возобновила обстрел территории Индии - СМИ

Пакистанские военные возобновили обстрел населенных пунктов в северном индийском штате Джамму и Кашмир.

Армия Пакистана в четверг, 28 февраля, вновь нарушила режим прекращения огня и возобновила обстрел населенных пунктов в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщило агентство ANA.

Согласно его данным, огонь был открыт около 15:00 по местному времени (12:30 по киевскому времени). В частности, обстрелам подверглись районы Сандербани, Манкот, Кхари Кармар и Дегвар.

Индийские СМИ сообщают, что это уже второе подобное нарушение за день. Ранее пакистанские военные провели обстрел индийской территории около 06:00 по местному времени (2:30 по киевскому времени). В ответ на это индийская артиллерия ответила огнем. Утренняя перестрелка продолжалась около часа.

Кроме того, в метро индийского города Дели ввели красный уровень тревоги из-за конфликта между Индией и Пакистаном. Отмечается, что режим был введен вечером 27 февраля по рекомендации служб безопасности.

Уточняется, что это предполагает, что все помещения метрополитена будут проверять каждые два часа.

Напомним, на линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира, сохраняется напряженность после нападения 14 февраля на колонну индийских военных, в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяло на себя радикальная сепаратистская группировка "Джаиш-э-Мухаммад", которая выступает за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки и бездействии пакистанских властей в отношении них.

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