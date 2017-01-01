С начала года почти 100 украинцев не пустили в РФ

В свою очередь, украинские пограничники не пропустили в Украину около 1500 граждан России.



Российские пограничники не пропустили на территорию РФ почти 100 граждан Украины с начала 2019 года. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает

Российские пограничники не пропустили на территорию РФ почти 100 граждан Украины с начала 2019 года. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Интерфакс-Украина в четверг, 28 февраля.

"Не пропуск через границу в РФ – около 100 человек. Но это без учета еще около 90 автомобилей, которые завернули на Гоптовке (пункт пропуска в Харьковской области – ред.) где-то недели три назад", – рассказал чиновник.



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