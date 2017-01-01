В Еврокомиссии не видят Турцию членом ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что в нынешней ситуации у Турции нет перспектив членства в ЕС.



В Турции сейчас отсутствуют реальные перспективы в переговорах относительно приобретения членства в Европейском Союзе. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в интервью В Турции сейчас отсутствуют реальные перспективы в переговорах относительно приобретения членства в Европейском Союзе. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в интервью UA:Первый в четверг, 28 февраля.

По его словам, учитывая переговоры по вступлению Турции в ЕС, то реальной перспективы нет.

"Мы видим, что если страна меняет свое отношение к европейским ценностям, то этот процесс (евроинтеграции – ред.) может быть и прекращен. Вот сейчас если посмотреть на переговоры по вступлению Турции в Евросоюз, то в принципе реальной перспективы нет", – сказал Домбровскис.





Напомним, летом 2018 года переговоры о вступлении Турции в состав Евросоюза были приостановлены . В Европе критикуют Турцию за отход от верховенства закона в стране, ситуацию с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.

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