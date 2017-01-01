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США вычислили местонахождение сына бен Ладена

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Усамы бен Ладена Хамза предположительно скрывается на афгано-пакистанской границе или в Иране.
США рассказали, где может находиться сын бен Ладена
США рассказали, где может находиться сын бен Ладена

Сын основателя террористической группировки Аль-Каида Усамы бен Ладена Хамза может находиться в районе афгано-пакистанской границы. Об этом заявил глава бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США Майкл Эванофф.
 
Также в ведомстве предположили, что Хамза бен Ладен мог добраться до Ирана. 
 
"Мы считаем, что он может находиться на границе Афганистана и Пакистана. Возможно, он ушел в Иран. По нашим данным, он станет новым лидером террористов", – сказал Эванофф, отметив, что сын бен Ладена может находиться "в любом месте" на юге Центральной Азии.
 
Власти США также объявили награду в один миллион долларов за информацию о Хамзе бен Ладене в рамках программы Вознаграждение за правосудие.
 
Хамза бен Ладен – сын одной из трех жен Усамы бен Ладена, которая жила с мужем на охраняемой территории в пакистанском Абботтабаде, где террорист и был убит. Он неоднократно выступал с призывами начать войну против США, Великобритании, Франции и Израиля.

Родные Усамы бен Ладена впервые рассказали о "террористе №1"
 
Напомним, в прошлом году СМИ сообщали, что сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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Теги: Аль-Каида, Сын, Госдеп, Бен Ладен
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Источник: РИА Новости

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