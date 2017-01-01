Трамп приказал допустить своего зятя к секретам США
Американский лидер принял такое решение в мае прошлого года, игнорируя опасения представители службы безопасности.
Президент США Дональд Трамп приказал главе аппарата Белого дома открыть доступ к секретным сведениям своему зятю Джареду Кушнеру, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп принял такое решение в мае прошлого года, игнорируя опасения, которые высказывали представители службы безопасности. Экс-глава аппарата Белого дома Фрэнсис Келли в служебной записке подчеркнул, что президент ему приказал открыть секретный доступ Кушнеру.
Отмечается, что Кушнеру не предоставили самый высокий уровень доступа к секретным сведениям.
Трамп рассматривает своего зятя на главу аппарата Белого дома - СМИ
Трамп рассматривает своего зятя на главу аппарата Белого дома - СМИ
Напомним, ранее сообщалось, что зять Трампа годами почти не платил налоги.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент