Трамп приказал допустить своего зятя к секретам США

Американский лидер принял такое решение в мае прошлого года, игнорируя опасения представители службы безопасности.

Дональд Трамп и его зять Джаред Кушнер



Президент США Дональд Трамп приказал главе аппарата Белого дома открыть доступ к секретным сведениям своему зятю Джареду Кушнеру, сообщает Президент США Дональд Трамп приказал главе аппарата Белого дома открыть доступ к секретным сведениям своему зятю Джареду Кушнеру, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп принял такое решение в мае прошлого года, игнорируя опасения, которые высказывали представители службы безопасности. Экс-глава аппарата Белого дома Фрэнсис Келли в служебной записке подчеркнул, что президент ему приказал открыть секретный доступ Кушнеру.





Трамп рассматривает своего зятя на главу аппарата Белого дома - СМИ Отмечается, что Кушнеру не предоставили самый высокий уровень доступа к секретным сведениям.

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