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Трамп приказал допустить своего зятя к секретам США

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Американский лидер принял такое решение в мае прошлого года, игнорируя опасения представители службы безопасности.
Дональд Трамп и его зять Джаред Кушнер
Дональд Трамп и его зять Джаред Кушнер

Президент США Дональд Трамп приказал главе аппарата Белого дома открыть доступ к секретным сведениям своему зятю Джареду Кушнеру, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
 
По данным издания, Трамп принял такое решение в мае прошлого года, игнорируя опасения, которые высказывали представители службы безопасности. Экс-глава аппарата Белого дома Фрэнсис Келли в служебной записке подчеркнул, что президент ему приказал открыть секретный доступ Кушнеру.
 
Отмечается, что Кушнеру не предоставили самый высокий уровень доступа к секретным сведениям.

Трамп рассматривает своего зятя на главу аппарата Белого дома - СМИ
 
Напомним, ранее сообщалось, что зять Трампа годами почти не платил налоги.

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Теги: США, Трамп, зять, Секретные материалы, Джаред Кушнер
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Источник: korrespondent.net

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