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Ким Чен Ын и Трамп договорились о новой встрече

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Лидеры КНДР и США пообещали провести новую встречу, чтобы продолжить продуктивную дискуссию.
Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына


Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп в ходе встречи во вьетнамском Ханое договорились о продолжении двусторонних отношений, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Политики пообещали провести новую встречу, чтобы продолжить продуктивную дискуссию.

"Лидеры КНДР и США выразили уверенность, что они смогут совершить эпохальное улучшение в отношениях между странами, если будут держаться за руки и проявят мудрость и терпение", –говорится в сообщении.

Напомним, 27-28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит лидеров США и КНДР. В первый день Трамп и Ким Чен Ын провели встречу "один на один" и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного закончили встречу и отменили совместный обед. Трампу и Ким Чен Ыну не удалось ни о чем договориться.

До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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Теги: США, Северная Корея, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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