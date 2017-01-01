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Гуайдо заявил о своем возвращении в Венесуэлу

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Оппозиционера, провозгласившего себя президентом Венесуэлы, Хуана Гуайдо могут арестовать, если он вернется в страну.
Лидер оппозиции Венесуэлы
Лидер оппозиции Венесуэлы
 
Самопровозглашенный президент и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил в Twitter о своем возвращении в страну в понедельник, 4 марта.
 
Кроме того, политик заявил, что ему и членам его семьи угрожали, в том числе тюремным заключением. 
 
28 февраля Гуайдо посетил Бразилию, где встретился с президентом Жаиром Болсонару, 1 марта у него запланирована поездка в Парагвай.
 
"Мы продолжаем укреплять отношения со странами, которые признали наши усилия по восстановлению демократии в Венесуэле и проведению свободных выборов", –  сообщил политик.

Гуайдо допустил применение военной силы против Мадуро
 
Напомним, ранее Верховный суд запретил Гуайдо покидать страну. Кроме того, оппозиционеру пригрозили 30 годами тюрьмы за нарушение запрета на выезд из Венесуэлы.

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Теги: Венесуэла, оппозиция и власть, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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