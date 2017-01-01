Гуайдо заявил о своем возвращении в Венесуэлу

Оппозиционера, провозгласившего себя президентом Венесуэлы, Хуана Гуайдо могут арестовать, если он вернется в страну.

Самопровозглашенный президент и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил в Twitter о своем возвращении в страну в понедельник, 4 марта.



Кроме того, политик заявил, что ему и членам его семьи угрожали, в том числе тюремным заключением.



28 февраля Гуайдо посетил Бразилию, где встретился с президентом Жаиром Болсонару, 1 марта у него запланирована поездка в Парагвай.







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"Мы продолжаем укреплять отношения со странами, которые признали наши усилия по восстановлению демократии в Венесуэле и проведению свободных выборов", – сообщил политик.

Напомним, ранее Верховный суд запретил Гуайдо покидать страну. Кроме того, оппозиционеру пригрозили 30 годами тюрьмы за нарушение запрета на выезд из Венесуэлы.

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