В Аргентине зафиксировано сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на юге аргентинской провинции Сунчо Корраль. Жертв и разрушений нет.

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,5 на юге провинции Сунчо Корраль. Об этом сообщил пресс-центр Геологической службы США (USGS).

Указано, что эпицентр подземных толчков располагался в 27 километрах к северо-западу от муниципалитета Гарза. Очаг землетрясения залегал на глубине 566 километров.

Пока информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее около американского города Норуолк, который является пригородом Лос-Анджелеса, произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Также сообщалось, что 26 февраля сразу четыре землетрясения магнитудой от 4,4 до 5,3 произошли в Чили.

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