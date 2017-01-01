В ООН отклонили резолюции США и РФ по Венесуэле

На заседании Совета Безопасности ООН поочередно отклонили проекты резолюций США и России по ситуации в Венесуэле.

В СБ ООН отклонили проекты резолюций США и России по Венесуэле Getty Images

Совет Безопасности ООН на заседании в четверг, 28 февраля, отклонил проекты резолюций США и России по Венесуэле. Об этом сообщает Reuters.

Указано, что Россия и Китай наложили вето на подготовленную США резолюцию, призывающую к проведению свободных и справедливых президентских выборов в Венесуэле и беспрепятственному доступе к помощи.

Известно, что текст США собрал как минимум девять голосов, что привело к двойному вето, в то время как Южная Африка также проголосовала против. Три страны воздержались.

"Голосуя против этой резолюции, некоторые члены этого совета продолжают защищать Мадуро и его приспешников и продолжают страдания венесуэльского народа. Этот искусственный кризис распространился далеко за пределы Венесуэлы и угрожает дестабилизировать регион", - заявил спецпредставитель США по Венесуэле.

Вскоре проект резолюции России также не поддержали: только четыре члена совета проголосовали за него, четверо воздержались, остальные были против.

Ранее стало известно, что США запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по Венесуэле.

Как сообщал Корреспондент.net, 23 января спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ЕС и ряд других стран региона и мира.

Оппозиция Венесуэлы 23 февраля попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь. Во время ее доставки на границе с Колумбией произошли столкновения с венесуэльскими силовиками и были сожжены три грузовика с гуманитарными грузами.

По данным МИД Колумбии, пострадали около 300 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet