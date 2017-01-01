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Глава МИД ФРГ застрял в Мали из-за поломки самолета

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Возвращение Хайко Маса из Бамако в Берлин отложено. Ранее поломки самолетов затронули президента и канцлера ФРГ.
Хайко Маас заявил, что уже налетал более 300 тысяч километров без поломок
Хайко Маас заявил, что уже налетал более 300 тысяч километров без поломок

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас в четверг, 28 февраля, не смог вылететь из столицы Мали Бамако из-за поломки правительственного самолета Airbus A319. Представитель германского МИДа сообщила, что возвращение главы внешнеполитического ведомства в Берлин отложено до 1 марта.

Сам министр спокойно воспринял задержку, отметив, что уже налетал "более 300 тысяч километров без поломок".

В ходе поездки по западноафриканским странам Мас ранее посетил Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. В Мали глава МИД ФРГ особо выделил "решающий вклад" в мирный процесс германских военнослужащих, участвующих в европейской миссии EUTM. Им "необходимо современное оборудование для выполнения своих задач в подобной небезопасной обстановке", подчеркнул министр.

Инцидент с воздушным судном Маса – не первый случай неполадок на правительственных бортах. Так, например, в ноябре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель пропустила открытие саммита "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе из-за "сбоя электронных систем" в правительственном самолете.

В январе министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер был вынужден изменить программу своего зарубежного турне по странам южной Африки из-за поломки правительственного лайнера Global 5000.

В том же месяце был отложен вылет из Эфиопии правительственного самолета с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Причиной чему стали неполадки в системе подачи сжатого воздуха.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: самолет, Германия, авиаперелет, министр, ФРГ, МИД, поломка, Мали, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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