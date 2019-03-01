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Трамп назвал причину отсутствия договоренностей с КНДР

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Причиной отсутствия конкретных договоренностей с Ким Чен Ыном глава США назвал отказ лидера КНДР от полной денуклеаризации.
Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах в Ханое отказался от полной денуклеаризации, которой добивались Соединенные Штаты, что и стало причиной отсутствия конкретных договоренностей по итогам саммита. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

В частности, он пояснил, что настаивал на полной денуклеаризации, в то время как "Северная Корея хотела частичной на определенных объектах".

Трамп также сказал, что не хотел идти на ослабление режима санкций до того, как Пхеньян представит программу денуклеаризации, к чему Ким Чен Ын "оказался не готов".

"Мы провели в Ханое два очень хороших дня, просто, я думаю, что, возможно, никто из нас не был готов", - охарактеризовал результаты саммита глава США.

При этом американский лидер высоко оценил обещание Ким Чен Ына не возобновлять ракетные и ядерные испытания.

"Он не хочет проводить испытания, не собирается это делать. Это много значит", - заявил Трамп, добавив, что верит северокорейскому лидеру.

Напомним, на саммите США и КНДР не удалось достичь договоренностей.

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Теги: США, Северная Корея, саммит, переговоры, встреча, ядерная угроза, Трамп, КНДР, Корея, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    01.03.2019, 11:13
Оценка:  0
VSHIVANKA
А ОН ДУМАЛ ЧТО КИМ ТАКОЙ ДУРАК ?!
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