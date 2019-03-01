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Лукашенко допускает единую валюту с Россией

Комментариев: 5
Глава Беларуси считает возможным создание единой валюты с Россией, которая должна представлять собой "общий рубль".
Александр Лукашенко не против общей валюты с РФ
Александр Лукашенко не против общей валюты с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не русский, а "общий рубль". Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Минске, сообщает в пятницу, 1 марта, Интерфакс.

"Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин - ред.) мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", - отметил Лукашенко.

По его словам, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве является проблема эмиссионного центра.

"И главное - эмиссионный центр. Он (Путин - ред.) мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю - нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город - Ленинград, Петербург сегодня. Пусть там будет", - передал Лукашенко свой диалог с российским президентом.

При этом белорусский лидер выразил уверенность, что РФ не намерена инкорпорировать Беларусь.

"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить в состав России, ни разу не услышал. Даже настроения такого не было, я бы почувствовал это. Поэтому я вам искренне и честно говорю - нет никаких намерений поглотить Беларусь", - заверил Лукашенко.

Напомним, на последних переговорах в Сочи Лукашенко и Путин обсудили отношения стран после смены президентов. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что его страна готова поставлять в Россию качественную водку и закуску в необходимых объемах.

Также сообщалось, что Лукашенко и Путин во время перерыва в переговорах проехались по горнолыжной трассе в Сочи.

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Теги: Россия, Беларусь, переговоры, валюта, рубль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    01.03.2019, 12:31
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Сначала - одна валюта, после одна страна.
Это как "один раз - не 3,14_до..."
Sancho-s    01.03.2019, 11:44
Оценка:  0
Sancho-s
Молодец, пусть дальше заигрывает...
Колишній-східняк    01.03.2019, 11:41
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить в состав России, ни разу не услышал - вот же 3,14здун! Никогда он не слышал. А я помню его истерику, когда путен заявил, что не будет никакой беларуси, а будет отдельный регион РФ.
Колишній-східняк    01.03.2019, 11:35
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Скоро начнёт штаны спускать...
ВосставшийИзБана    01.03.2019, 11:22
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Да какая разница! Все равно все на доллар завязано.
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