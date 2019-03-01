Лукашенко допускает единую валюту с Россией

Глава Беларуси считает возможным создание единой валюты с Россией, которая должна представлять собой "общий рубль".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не русский, а "общий рубль". Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Минске, сообщает в пятницу, 1 марта, Интерфакс.

"Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин - ред.) мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", - отметил Лукашенко.

По его словам, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве является проблема эмиссионного центра.

"И главное - эмиссионный центр. Он (Путин - ред.) мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю - нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город - Ленинград, Петербург сегодня. Пусть там будет", - передал Лукашенко свой диалог с российским президентом.

При этом белорусский лидер выразил уверенность, что РФ не намерена инкорпорировать Беларусь.

"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить в состав России, ни разу не услышал. Даже настроения такого не было, я бы почувствовал это. Поэтому я вам искренне и честно говорю - нет никаких намерений поглотить Беларусь", - заверил Лукашенко.

Напомним, на последних переговорах в Сочи Лукашенко и Путин обсудили отношения стран после смены президентов. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что его страна готова поставлять в Россию качественную водку и закуску в необходимых объемах.

Также сообщалось, что Лукашенко и Путин во время перерыва в переговорах проехались по горнолыжной трассе в Сочи.

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