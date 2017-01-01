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В Польше перевернулся автобус с украинцами, есть жертвы

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В Лодзинском воеводстве Польши перевернулся автобус с украинцами, следовавший из Киева в Свиноуйсце.
Последствия аварии автобуса в Польше
Последствия аварии автобуса в Польше
скриншот из видео

В Польше автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсце, попал в аварию в селе Тур Лодзинского воеводства в ночь на пятницу, 1 марта. Об этом сообщает tvn24.

В частности, указано, что сломанное колесо встречного грузовика попало в лобовое стекло автобуса, в результате чего водитель погиб на месте.

"Автобус, перевозивший 15 человек, съехал в кювет. Двое пассажиров - мужчина и женщина - получили ранения", - говорится в сообщении.

 

 

По данным польской полиции, все пострадавшие - граждане Украины.

Известно также, что водитель грузовика был трезв. Точные причины трагического инцидента выясняют правоохранители.

Ранее во Львовской области произошло столкновение микроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter, с автобусом Эталон и автомобилем Fiat Dukato.

Также сообщалось, что в Киеве на выезде с моста Метро произошло ДТП с участием легковушки ZAZ Vidа и кареты скорой помощи Peugeot Boxer. В результате аварии погибли три человека и еще три пострадали.

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Теги: Польша, ДТП, фото, авария, украинцы, жертвы, автобус, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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