Стрельба возле школы в Нижнем Новгороде: есть раненые

Возле одной из школ Нижнего Новгорода случилась кровавая стрельба. В городе объявлен план перехвата.

Сегодня, 1 марта, возле одной из школ Нижнего Новгорода группа неизвестных открыла огонь по прохожим. Информации о стрелках на данный момент очень мало, но полиция уже начала поиски, сообщает Mash.

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Очевидцы говорят, что стрелки открыли огонь из пневматического оружия. После стрельбы неизвестные скрылись на черном джипе. Полиция объявила план перехвата.

Медики сообщают, что в результате происшествия ранен один человек. Пуля задела его касательно в плече. От госпитализации он отказался, так как посчитал свою травму несерьезной.

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Педагоги школы закрыли учеников на втором этаже. Также они рассказали о том, что в школу вбежали несколько подростков с травматическим оружием, но потом начали путаться в показаниях. Возможно, это были напуганные потерпевшие, а не нападающие.

Напомним, росгвардеец устроил стрельбу из автомата с балкона многоэтажки под Челябинском. Пьяный контрактник кричал: “Я вернулся из Сирии!“.