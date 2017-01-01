В Солсбери закончилась очистка города от Новичка

Около 800 британских военнослужащих почти год очищали Солсбери и соседний Эймсбери от яда.

Военные Великобритании завершили очистку города Солсбери от химического вещества Новачок, использованного при покушении на Александра и Юлию Скрипалей. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает BBC.

Работу над дезактивацией Солсбери в течение года проводили от 600 до 800 военнослужащих войск химической, биологической и радиологической защиты.

Отмечается, что в городе было обнаружено 12 мест, зараженных нервно-паралитическим агентом. В частности, отравляющее вещество было найдено в доме сержанта-детектива Ника Бэйли, проводившего обыск в доме Скрипаля.

Операция включала в себя отбор тысяч пробных образцов из Солсбери и близлежащего города Эймсбери, где 44-летняя Дон Стерджесс была смертельно отравлена в июле.

Новичок - это, вероятно, один из самых опасных химических веществ, известных на сегодняшний день. Достаточно лишь небольшого его количества, при этом он очень быстро распространяется", - отметил генерал-лейтенант Тайрон Эрч.

Напомним, Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Также в больницу с тяжелым отравлением попал полицейский Ник Бейли, который одним из первых посетил их дом. 22 марта его выписали из больницы. При этом тогда полицейский подчеркнул, что вряд ли "сможет жить нормальной жизнью".

А в конце июня в городе Эймсбери, что находится в 10 км от Солсбери, нашли без сознания Чарли Роули и Дон Стерджесс, Роули и Стерджесс госпитализировали в критическом состоянии. 8 июля женщина умерла, Роули выписали из больницы 23 июля.

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