В Цюрихе роботы построили дом

Сложные конструкции были созданы роботами, которые сделали это намного быстрее людей, а также значительно сэкономили на материалах.

В швейцарском Цюрихе открыли DFAB House - дом, который возведен и спроектирован практически без участия человека.Соответствующее видео в среду, 27 февраля, было опубликовано на Уoutube.

Как пишет liga.net, над проектом работала система из двух робо-рук, управляемых процессором со специальной программой для 3D-моделирования.

Первый робот подбирает бревна и распиливает, затем сверлит отверстия для крепежей. Затем оба робота собирают из бревен готовую конструкцию. Людям остается только вставить крепежи.

Как сообщалось, в Сан-Франциско искусственный интеллект проиграл в дебатах человеку.

Также ранее в Таиланде открылся первый магазин без персонала.

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