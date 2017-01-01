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США ввели новые санкции против Венесуэлы

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Вашингтон расширил санкции в отношении Венесуэлы. В новый санкционный список включены еще шесть граждан страны.
На прошлой неделе на границе Венесуэлы обострилась ситуация
На прошлой неделе на границе Венесуэлы обострилась ситуация

Министерство финансов США в пятницу, 1 марта, объявило о расширении санкций в отношении Венесуэлы, сообщает Управление по контролю за иностранными активами минфина.

Так, в санкционный список включены еще шесть граждан этой латиноамериканской страны, которых считают причастными к нарушению "прав человека" и другим злоупотреблениям, в которых Вашингтон традиционно обвиняет правительство Николаса Мадуро.

Ранее о планах по расширению санкций на этой и следующей неделе заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Как сообщалось, 26 февраля США ввели санкции против губернаторов Венесуэлы. Под ограничения попали четыре руководителя штатов, которые препятствуют доставке гуманитарной помощи в страну.

Напомним, 23 и 24 февраля обострилось противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро. Глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией, чтобы воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи в страну. В результате столкновения венесуэльских военных с активистами на границе с Колумбией в субботу погибли не менее четырех человек, около 300 получили ранения.

 

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Теги: США, Венесуэла, санкции
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Источник: korrespondent.net

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