В США приняли на вооружение истребители F-35C

По итогам испытаний F-35C Lightning II был объявлен безопасным для полетных операций с авианосца.

F-35C стал последним истребителем в семействе, принятым на вооружение US Navy

ВМС США присвоили палубным истребителям F-35C Lightning II статус начальной операционной готовности. Как сообщает Flightglobal, это стало возможным после завершения палубных испытаний боевых самолетов на авианосце Карл Винсон.

По итогам испытаний F-35C был объявлен безопасным для полетных операций с авианосца.

В американских вооруженных силах объявление статуса начальной операционной готовности фактически означает принятие новое техники на вооружение.

Принятие палубных истребителей F-35C на вооружение затянулось почти на пять лет - изначально статус начальной операционной готовности им планировалось присвоить еще в 2014 году. Поводом для задержек стали трудности в разработке программного обеспечения и сертификации вооружения.

F-35C стал последним истребителем в семействе F-35, принятым на вооружение. Первым статус начальной операционной готовности был объявлен для истребителя укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B; такие самолеты поставляются Корпусу морской пехоты США. Вторым на вооружение был принят истребитель с обычным взлетом F-35A. Его получили ВВС США.

Разработка F-35 ведется с 2001 года. К настоящему времени по программе Lightning II были собраны 355 самолетов. В общей сложности американские военные должны получить 2443 истребителя F-35.

Истребитель F-35C отличается от других версий самолетов семейства Lightning II увеличенным на 2,4 метра размахом крыла. Самолет имеет в длину 15,5 метра и размах крыла 13,1 метра. F-35C максимальной взлетной массой 31,8 тонны способен выполнять полеты на скорости до 1,6 числа Маха, а его боевой радиус составляет 1,2 тысячи километров. Самолет способен нести вооружение общей массой чуть менее семи тонн.

Напомним, в октябре прошлого года Пентагон приостановил полеты истребителей F-35 из-за проблем с топливной системой. Месяцем ранее американское военное ведомство также приостанавливало полеты самолетов этого типа, чтобы исследовать возможные неполадки после крушения F-35 в Южной Каролине.

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