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Пакистан освободил взятого в плен индийского пилота

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Пилот находится на территории посольства Индии в Пакистане и должен вернуться домой в ближайшее время.
Конфлик между Пакистаном и Индией поутих после єскалации 27 февраля
Конфлик между Пакистаном и Индией поутих после єскалации 27 февраля
Getty Images

Власти Пакистана передали задержанного пилота представителям посольства Индии. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает индийское агентство IANS.

Пилот находится на территории Пакистана и должен вернуться в Индию через действующий между двумя странами пограничный переход Вага.

Напомним, 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два индийских истребителя и захватил одного пилота. В Индии подтвердили потерю одного самолета и заявили, что сбили пакистанский самолет.

После этого Индия привела в боевую готовность армию и пограничников. Пакистан закрыл воздушное пространство.

Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

 

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Теги: конфликт, Пакистан, Индия, посольство, пилот
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
prontozaurus    01.03.2019, 17:47
Оценка:  0
prontozaurus
Зіта та Гіта на кухні щось не поділили.
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