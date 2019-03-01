В музее войны в Тбилиси произошел пожар: погиб 100-летний ветеран

Мужчина часто посещал музей и иногда оставался там на ночь. Пожарные предполагают, что он потерял сознание и задохнулся.

В Тбилиси в пожаре погиб 100-летний ветеран blog.sololaki.ru

При пожаре в музее Великой Отечественной войны в Тбилиси погиб пожилой мужчина в возрасте 100 лет. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что пожар вспыхнул в пятницу на втором этаже в одном из помещений музея. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

"Прибывшие на место пожарные-спасатели обнаружили тело мужчины 1918 года рождения, который предположительно из-за задымления потерял сознание и задохнулся", - сообщили спасатели.

Очевидцы рассказали журналистам, что погибший был участником Второй мировой войны и часто приходил в музей. По их словам, ветеран также часто оставался в музее на ночь.

В МВД Грузии заявили журналистам, что в связи с гибелью человека при пожаре возбуждено уголовное дело, выясняются причины возгорания.

Ранее сообщалось, что в Конотопе во время пожара погибли три человека.

А в Винницкой области во время пожара в частном доме в селе Ковалевка погибли двое мужчин – 56-летний владелец дома и его 36-летний сосед.

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