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Телеведущий Киселев заявил, что непричастен к осуждению своего племянника

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Об участии в боевых действиях на Донбассе, за которые осудили Киселева-младшего, немецкие правоохранители знали и ранее, заявил телеведущий.
Дмитрий Киселев прокомментировал приговор его племяннику
Дмитрий Киселев прокомментировал приговор его племяннику
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Российский телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что непричастен к задержанию и осуждению своего племянника в Германии. Об этом он сказал в пятницу, 1 марта, в комментарии радиостанции Говорит Москва.

Так, Киселев отрицает, что именно его заявление об участии Сергея в войне на Донбассе стало источником информации, благодаря которой Киселева-младшего арестовали в Германии.

По словам телеведущего, информация об участии Сергея Киселева была известна и до интервью Дмитрия белорусским журналистам.

"Это все было известно и до меня. Я здесь не был первоисточником этой информации. Ну, это публичная интерпретация. О том, чем занимался Сергей, было известно и без моего интервью. Они просто не хотят раскрывать свои источники. Это обычная история, здесь нет ничего нового. Мы привыкли к хейтерским замечаниям. У нас сильный иммунитет против этого", - заявил он.

Напомним, накануне в Германии посадили племянника телеведущего Дмитиря Киселева. Мужчину задержали после интервью его дяди, в котором тот рассказал, что племянник воюет на Донбассе. Киселева-младшего признали виновным в подготовке к участию к боевым действиям против Украины на Донбассе и приговорили к двум годам и трем месяцам заключения.

 

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Теги: Германия, донбасс, Киселев, осужден, Дмитрий Киселев
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Источник: korrespondent.net

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