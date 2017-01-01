Саудовская Аравия лишила подданства сына бен Ладена
Власти Саудовской Аравии лишили подданства сына Усамы бен Ладена. Соответствующий указ выдал король страны.
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ о лишении подданства королевства Хамзы бен Ладена, сына убитого в 2011 году лидера террористической организации Аль-Каида Усамы бен Ладена, сообщает Associated Press.
Ранее США объявили Хамзу одним из самых опасных террористов в мире. Отмечается, что отец готовил к лидерству в Аль-Каиде. Власти США даже назначали награду в один млн долларов за информацию, которая помогла бы поимке Хамзы бен Ладена.
Как сообщалось, США вычислили местонахождение сына бен Ладена. Усамы бен Ладена Хамза предположительно скрывается на афгано-пакистанской границе или в Иране.
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