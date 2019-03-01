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ОЗХО заявила о применении хлора в сирийской Думе

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Организация по запрещению химического оружия подтвердила применение хлора в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
В апреле 2018 году в сирийском городе Дума применили хлор
В апреле 2018 году в сирийском городе Дума применили хлор

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад по итогам расследования обстоятельств газовой атаки в Думе, совершенной 7 апреля 2018 года. Об этом говорится на сайт организации.

В частности, Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.

"Оценка и анализ собранной информации дает основания полагать, что имело место использование токсичного химиката в качестве оружия 7 апреля 2018 года. Этот токсичный химикат содержал хлор. Сам токсичный химикат, по всей видимости, являлся молекулярным хлором", - говорится в докладе.

Напомним, коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по Сирии в ответ химическую атаку против мирного населения Думы, в котором обвиняют Башара Асада и Россию. Целями ударов были центр по разработке химического оружия под Дамаском, командный пункт и склады в районе Хомса.

Информация о возможной химической атаке в регионе появилась 7 апреля. По сообщению экспертов Сирийско-американского медицинского общества, ВВС Сирии применили химоружие против повстанцев в пригороде Дамаска Думе, которую в последние недели пыталась занять армия Асада.

По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами химиатаки в Думе стали 43 человека, еще 500 человек попали в больницы с симптомами отравления. Россия и Сирия отрицают газовую атаку.

 

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Теги: Сирия, химическое оружие, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, ОЗХО, хлор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    01.03.2019, 23:27
Оценка:  0
Ruspidor
русские пидapacы, что же вы творите...
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