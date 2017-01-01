Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На карнавале в Рио-де-Жанейро опробуют систему распознавания лиц

Комментариев: 0
В Бразилии в пятницу, 1 марта, стартовал ежегодный карнавал. На время зрелищного мероприятия полиция Рио-де-Жанейро будет работать в усиленном режиме.
В Рио-де-Жанейро начался всемирно известный карнавал
В Рио-де-Жанейро начался всемирно известный карнавал
 
В Рио-де-Жанейро на время карнавала будут значительно усилены меры безопасности, сообщает Интерфакс.
 
Отмечается, что бразильские правоохранители намерены впервые применить систему автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей.
 
"Пилотный проект по распознаванию лиц будет работать на протяжении всего времени проведения карнавала", - сказал представитель военной полиции Рио-де-Жанейро Мауро Флис.
 
Таким образом городские власти намерены сократить количество краж.
 
В танцевальных шествиях примут участие около семи миллионов человек. Ожидается прибытие более 1,5 миллиона туристов.
 
Карнавал продлится до вторника, 5 марта.
 
Напомним, в прошлом году карнавал в Рио начался 9 февраля. 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Бразилия, полиция, карнавал, кражи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь