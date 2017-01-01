На карнавале в Рио-де-Жанейро опробуют систему распознавания лиц

В Бразилии в пятницу, 1 марта, стартовал ежегодный карнавал. На время зрелищного мероприятия полиция Рио-де-Жанейро будет работать в усиленном режиме.

В Рио-де-Жанейро на время карнавала будут значительно усилены меры безопасности, сообщает Интерфакс

Отмечается, что бразильские правоохранители намерены впервые применить систему автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей.

"Пилотный проект по распознаванию лиц будет работать на протяжении всего времени проведения карнавала", - сказал представитель военной полиции Рио-де-Жанейро Мауро Флис.

Таким образом городские власти намерены сократить количество краж.

В танцевальных шествиях примут участие около семи миллионов человек. Ожидается прибытие более 1,5 миллиона туристов.

Карнавал продлится до вторника, 5 марта.

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