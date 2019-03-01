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Турция и США продолжают переговоры по ЗРК Patriot

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Недавно Анкара получила ответ от Вашингтона на ее письмо о поставках ПВО, направленное почти два года назад.
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot
commons.wikimedia.org
 
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и США ведут переговоры по вопросу о закупке Анкарой зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщила газета Daily Sabah.
 
"Американцы заявили, что могут продать Patriot, и наши делегации ведут переговоры", - отметил Чавушоглу.
 
По его словам, недавно Анкара наконец получила положительный ответ из Вашингтона на свой запрос о покупке ЗРК, направленный около двух лет назад.

Чавушоглу добавил, что если переговоры с США не принесут успеха, тогда Турция рассмотрит другие варианты.

Ранее глава МИД Турции подтвердил, что сделка с Россией по ЗРК С-400 завершена и комплексы будут поставлены осенью этого года. 
 
Напомним, США выступают против покупки Турцией С-400.
 

В декабре 2018 года стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Анкаре ракетных комплексов Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов.

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Теги: США, Турция, переговоры, ЗРК Ratriot, ПВО
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Источник: korrespondent.net

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