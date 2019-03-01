Турция и США продолжают переговоры по ЗРК Patriot

"Американцы заявили, что могут продать Patriot, и наши делегации ведут переговоры", - отметил Чавушоглу.

По его словам, недавно Анкара наконец получила положительный ответ из Вашингтона на свой запрос о покупке ЗРК, направленный около двух лет назад.

Чавушоглу добавил, что если переговоры с США не принесут успеха, тогда Турция рассмотрит другие варианты.

Ранее глава МИД Турции подтвердил, что сделка с Россией по ЗРК С-400 завершена и комплексы будут поставлены осенью этого года.

В декабре 2018 года стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Анкаре ракетных комплексов Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов.