На японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение
Эпицентр находился в Тихом океане в районе полуострова Немуро. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу, 2 марта, на северном японском острове Хоккайдо в районе, прилегающем к южной части Курил. Угрозы цунами нет, сообщает Метеорологическое управление страны, выполняющее функции сейсмологической службы.
О жертвах и ущербе информации пока не поступало.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в районе города Немуро. Этот город непосредственно обращен к южнокурильскому острову Кунашир, а также островам Малой Курильской гряды.
Напомним, накануне сообщалось, что на Курилах произошло сильное землетрясение.
А 26 февраля в Чили произошли сразу четыре землетрясениямагнитудой от 4,4 до 5,3.
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