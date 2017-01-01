На японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение

Эпицентр находился в Тихом океане в районе полуострова Немуро. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу, 2 марта, на северном японском острове Хоккайдо в районе, прилегающем к южной части Курил. Угрозы цунами нет, сообщает Метеорологическое управление страны, выполняющее функции сейсмологической службы.

О жертвах и ущербе информации пока не поступало.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в районе города Немуро. Этот город непосредственно обращен к южнокурильскому острову Кунашир, а также островам Малой Курильской гряды.

Напомним, накануне сообщалось, что на Курилах произошло сильное землетрясение.

А 26 февраля в Чили произошли сразу четыре землетрясениямагнитудой от 4,4 до 5,3.

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