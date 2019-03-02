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Экс-президента Бразилии временно выпустят из тюрьмы

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Осужденному за коррупцию Луле да Силва разрешат присутствовать на похоронах семилетнего внука.
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва

Смерть внука стала причиной, по которой экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сможет временно покинуть тюрьму, где отбывает наказание по приговору за коррупцию. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает РИА Новости.

Один из шести внуков политика, семилетний Атур Араужо Лула да Силва скончался в пятницу от последствий менингита. Бывший президент сразу обратился с прошением о присутствии на похоронах, которое было удовлетворено.

Чуть более месяца назад заключенному не позволили проститься с умершим старшим братом. Тогда судебные власти лишь разрешили экс-президенту участвовать в семейной встрече после похорон, и он предпочел остаться в тюрьме.

Лула да Силвы был президентом Бразилии с 2003 по 2011 годы. В 2016 году он был приговорен к 9,5 лет заключения по другому делу о коррупции и отмывании денег.

В январе 2018 года Верховный суд увеличил ему срок до 12 лет и одного месяца. В апреле 2018 года он начал отбывать наказание в тюрьме города Куритиба. 
 
В феврале 2019 к тюремному сроку еще почти 13 лет за коррупцию и отмывание денег.
 
В общей сложности против Лула Да Силвы были открыты семь уголовных дел. По одному из них он был оправдан.
 

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Теги: коррупция, смерть, Бразилия, Похороны, заключенный
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Источник: korrespondent.net

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