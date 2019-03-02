Экс-президента Бразилии временно выпустят из тюрьмы

Осужденному за коррупцию Луле да Силва разрешат присутствовать на похоронах семилетнего внука.

Смерть внука стала причиной, по которой экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сможет временно покинуть тюрьму, где отбывает наказание по приговору за коррупцию. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает РИА Новости.

Один из шести внуков политика, семилетний Атур Араужо Лула да Силва скончался в пятницу от последствий менингита. Бывший президент сразу обратился с прошением о присутствии на похоронах, которое было удовлетворено.

Чуть более месяца назад заключенному не позволили проститься с умершим старшим братом. Тогда судебные власти лишь разрешили экс-президенту участвовать в семейной встрече после похорон, и он предпочел остаться в тюрьме.





В январе 2018 года Верховный суд увеличил ему срок до 12 лет и одного месяца. В апреле 2018 года он Лула да Силвы был президентом Бразилии с 2003 по 2011 годы. В 2016 году он был приговорен к 9,5 лет заключения по другому делу о коррупции и отмывании денег В январе 2018 года Верховный суд увеличил ему срок до 12 лет и одного месяца. В апреле 2018 года он начал отбывать наказание в тюрьме города Куритиба.

В общей сложности против Лула Да Силвы были открыты семь уголовных дел. По одному из них он был оправдан.

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