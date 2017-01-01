Создатель Новичка объяснил, почему яд не убил Скрипалей

Преступник, нанесший яд на ручку двери, плохо встряхнул флакончик, из-за чего реакция синтеза Новичка произошла не в достаточной мере.

Советский ученый Вил Мирзаянов, который участвовал в разработке нервно-паралитического яда Новичок, объяснил, почему бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не погибли. Об этом Мирзаянов написал в пятницу, 1 марта на своей странице в Facebook.

"Хочу окончательно пояснить на ФБ причину нелетальной концентрации новичка на ручке двери. Судя по опубликованной схеме флакончика, который использовали террористы, внутри флакончика наверху находился изолированный отсек, где, по словам английских специалистов, находился новичок”, - отметил химик.

По его мнению, для безопасного провоза флакончика был использован вариант бинарного оружия. Т.е. в верхней изолированной части флакончика находился один из компонентов для экспрессного синтеза Новичка, а не чистый агент.

Перед разбрызгиванием нужно было протолкнуть иглу через этот изолированный отсек и несколько раз встряхивать флакончик для полного и быстрого синтеза новичка.

"Видимо, второпях террорист не стал встряхивать многократно флакончик, да и температура воздуха была в этот день низкой, что привело к созданию во флакончике на это время низкой концентрации новичка. Таким образом на дверную ручку была нанесена отностительно низкая, т.е. нелетальная концентрация новичка", - написал Мирзаянов.

Когда флакончик нашла британка Дон Стерджесс, реакция синтеза Новичка должна была завершиться полностью, поэтому женщина погибла, добавил ученый.

Напомним, Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Также в больницу с тяжелым отравлением попал полицейский Ник Бейли, который одним из первых посетил их дом. 22 марта его выписали из больницы. При этом тогда полицейский подчеркнул, что вряд ли "сможет жить нормальной жизнью".

А в конце июня в городе Эймсбери, что находится в 10 км от Солсбери, нашли без сознания Чарли Роули и Дон Стерджесс, Роули и Стерджесс госпитализировали в критическом состоянии. 8 июля женщина умерла, Роули выписали из больницы 23 июля.

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