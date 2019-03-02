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В Страсбурге разрушили еврейский памятник

Комментариев: 6
Неизвестные опрокинули мемориальную плиту, установленную на месте разрушенной в 1940 году синагоги.
Вес мемориальной плиты составляет несколько сотен килограммов
Вес мемориальной плиты составляет несколько сотен килограммов
Ален Фонтанель /Twitter

В ночь на субботу во французском Страсбурге несколько вандалов опрокинули вертикальную мемориальную плиту, установленную на месте синагоги на набережной Клебера, сожженной нацистами в 1940 году. Об этом 2 марта сообщил бургомистр Ролан Ри в эфире радиостанции France 3.

"Ее вес составляет 300 или 400 килограммов, она не могла быть опрокинута одним человеком", – сказал он.

Вице-бургомистр города Ален Фонтанель пообещал принять вместе с правоохранительными органами все возможное, чтобы задержать ответственных.

Синагога была сожжена во время Второй мировой войны членами гитлерюгенда – молодежной организации национал-социалистов.

Cмотрите фотогалерею: В Страсбурге разрушили еврейский памятник

По последним данным МВД Франции, за последний год число антисемитских правонарушений выросло на 74%. В феврале неизвестные осквернили 80 могил на еврейском кладбище в коммуне Катзенайм близ Страсбурга. На памятниках появились голубые и желтые свастики. Тогда на место происшествия приехал президент Франции Эмманюэль Макрон, резко осудивший инцидент.

После этого во Франции несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста против антисемитизма. В Париже среди участников акции были премьер-министр Эдуар Филипп и два экс-президента – Франсуа Олланд и Николя Саркози. К участию в акции призвали сразу 18 французских политический партий. Макрон пообещал принять жесткие меры в борьбе с антисемитизмом в стране.

А в Лондоне вандалы дважды за месяц осквернили надгробный памятник немецкому философу, социологу и экономисту Карлу Марксу на Хайгейтском кладбище.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: памятники и монументы, Франция, евреи, фото, вандализм, вандалы, памятник, еврейский вопрос, синагога, Страсбург, вандал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Колишній-східняк    02.03.2019, 19:32
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Был я один раз в Страсбурге. Запомнилось, кроме всего прочего, - целые толпы чорного воронья в национальных костюмах, пейсами, ермолками...
Л_о_л_а    02.03.2019, 19:48
Оценка:  0
Л_о_л_а
Странно, я в Страсбурге жила некоторое время, но таких вот колоритных пейсатых там не видела
Колишній-східняк    02.03.2019, 19:52
Оценка:  0
Колишній-східняк
Я там был где-то в 1991-1993 году. На научной конференции. И эти воспоминания у меня очень четкие.
prontozaurus    02.03.2019, 19:04
Оценка:  0
prontozaurus
То може ці паломники з телявіва нехай туди всі летять, захищати свого бога там, де його ображають, а Україну та її туристів залишать у спокої?
doc1    02.03.2019, 19:03
Оценка:  0
doc1
Лично мне пофиг на евреев. Но своей жадностью и жаждой наживы любой ценой они провоцируют окружающих их на подобные дейтсвия!
prontozaurus    02.03.2019, 19:05
Оценка:  -1
prontozaurus
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