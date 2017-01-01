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В Швеции произошла массовая драка с участием 90 человек

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На 30 пассажиров остановившегося на парковке автобуса напали 60 человек. Участники драки бросали камни.
В автобусе камнями разбили стекла
В автобусе камнями разбили стекла
Aftonbladet

В Швеции два человека госпитализированы в результате массовой драки с участием 90 человек. Инцидент произошел на парковке для отдыха на трассе Е4 недалеко от города Нючепинг, сообщает SVT в субботу, 2 марта.

По данным полиции, на 30 пассажиров остановившегося на парковке автобуса напали 60 человек. Участники драки бросали камни и разибили стекла автобуса.

"В этом инциденте участвовали две группировки, больше я не могу ничего сказать, – сказала представитель пресс-службы Восточного региона полиции Моника Бергстрём. – Мы составили протокол о беспорядках с применением насилия".

Полицейские пока никого не задержали и опрашивают свидетелей.

Ранее в России продавщица магазина отправила в нокаут агрессивного покупателя, который затеял драку со стоящим в очереди мужчиной.

Также сообщалось, что в селе Королевка Ивано-Франковской области директор школы и учитель физкультуры избили патрульных полицейских, которые за нарушение остановили их авто.

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Теги: Швеция, полиция, драка, автобус, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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