Протесты во Франции: задержаны 50 человек

Количество протестующих за неделю уменьшилось на семь тысяч человек, заявили в МВД Франции.

Почти 40 тысяч человек приняли участие в манифестациях "желтых жилетов" во Франции в рамках 16-го общенационального дня протестов. Такие данные по состоянию на 19:20 по местному времени озвучили в МВД страны, сообщает ТАСС в субботу, 2 марта.

Отмечается, что из этого числа порядка 4 тысяч манифестантов вышли на улицы Парижа. При этом в прошлую субботу, согласно данным МВД, в акциях "желтых жилетов" во Франции приняли участие почти 47 тысяч человек, из которых около шести тысяч в столице.

Также сегодня в ходе манифестаций были задержаны 50 человек: в Париже – 28 человек, в Бордо – 15, в Тулузе – четыре, в Нанте – три.

Ранее сообщалось, что "желтые жилеты" проводят шесть акций в Париже. Они планировали "операцию улитка" по замедлению автомобильного движения на окружной дороге столицы.

Ранее в ответ на требования протестного движения правительство Франции пошло на уступки, приняв решение по улучшению социально-экономической ситуации населения.

Также сообщалось, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона вырос впервые с начала акций "желтых жилетов".

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