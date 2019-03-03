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В ЕС заявили о неприкосновенности Гуайдо

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Члены Национального собрания Венесуэлы пользуются конституционным иммунитетом, напомнила Федерика Могерини.
Федерика Могерини предупредила режим Николаса Мадуро
Федерика Могерини предупредила режим Николаса Мадуро

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини от имени Евросоюза предупредила нынешние власти Венесуэлы, что какие-либо попытки ограничить свободу и угрозы безопасности председателя Национального собрания Хуана Гуайдо вызовут очередную негативную реакцию международного сообщества. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в Брюсселе, сообщает Интерфакс в субботу, 2 марта.

"Европейский союз подчеркивает свою убежденность в том, что решение многостороннего кризиса, поразившего Венесуэлу, может быть только политическим, демократическим и мирным", – говорится в заявлении.

Могерини подчеркнула, что "любая мера, которая может поставить под угрозу свободу, безопасность или личную неприкосновенность Хуана Гуайдо, будет представлять собой серьезную эскалацию напряженности и встретит решительное осуждение международного сообщества".

Она напомнила, что "члены Нацсобрания пользуются конституционным иммунитетом, который необходимо уважать в полной мере. Они должны иметь возможность осуществлять свои парламентские полномочия без угроз, в том числе в отношении членов их семей".

"Европейский союз будет продолжать внимательно следить за событиями в сотрудничестве с членами Международной контактной группы и своими региональными и международными партнерами", – отметила Могерини.

Напомним, Хуан Гуайдо сообщил о своем возвращении в Венесуэлу в понедельник, 4 марта. Также он заявил, что ему и членам его семьи угрожали, в том числе тюремным заключением.

Ранее Гуайдо посетил Бразилию, где встретился с президентом Жаиром Болсонару.

В свою очередь Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну. Ему пригрозили 30 годами тюрьмы за нарушение этого запрета.

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Теги: ЕС, Евросоюз, иммунитет, неприкосновенность, Венесуэла, Могерини, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Л_о_л_а    03.03.2019, 00:03
Оценка:  0
Л_о_л_а
думаю арестуют сразу по прибытии.и это правильно
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