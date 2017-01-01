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В Алжире в ходе протестов пострадали почти 200 человек

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Митингующие выступили против решения лидера страны Абдель Азиза Бутефлики участвовать в выборах.
Протесты в Алжире
Протесты в Алжире

В Алжире в результате протестов пострадал 183 человек, сообщает агентство APS со ссылкой на министерство здравоохранения.
 
Отмечается, что 56 из пострадавших являются полицейскими. Кроме того, стало известно об одном погибшем, причиной смерти человека стал сердечный приступ. 
 
Акции протеста в городах Алжира прошли в пятницу, 1 марта. В результате задержали 45 человек. Митингующие выступили против решения 81-летнего лидера страны Абдель Азиза Бутефлики участвовать в предстоящих президентских выборах, которые пройдут 18 апреля.

Бутефлика находится у власти с 1999 года. В настоящее время президент Алжира находится в больнице Женевы. 

Протестующие перекрыли Крещатик напротив мэрии

Ранее сообщалось, что в Алжире потерпел катастрофу военный вертолет, погибли два пилота.

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Теги: беспорядки, Алжир, столкновения, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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