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Трамп уверен в своей победе на выборах в 2020 году

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Американский лидер Дональд Трамп не сомневается в своей победе на выборах главы государства в 2020 году.
Трамп не сомневается в своей победе на выборах в 2020 году
Трамп не сомневается в своей победе на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году. Такое заявление американский лидер сделал на конференции политиков-консерваторов, передает портал 9news.
 
Трамп также в очередной раз раскритиковал озабоченность демократов изменениями климата и подчеркнул, что его "тошнит" от инициируемых ими расследований в его отношении.
 
Напомним, по данным соцопроса, за Трампа, если он решит переизбираться в 2020 году, с большой вероятностью готовы проголосовать треть американцев. 
 

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Теги: Трамп, Дональд Трамп, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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