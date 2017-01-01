Трамп уверен в своей победе на выборах в 2020 году
Американский лидер Дональд Трамп не сомневается в своей победе на выборах главы государства в 2020 году.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году. Такое заявление американский лидер сделал на конференции политиков-консерваторов, передает портал 9news.
Трамп также в очередной раз раскритиковал озабоченность демократов изменениями климата и подчеркнул, что его "тошнит" от инициируемых ими расследований в его отношении.
Напомним, по данным соцопроса, за Трампа, если он решит переизбираться в 2020 году, с большой вероятностью готовы проголосовать треть американцев.
Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон также не исключила, что будет принимать участие в предвыборной президентской гонке в 2020 году.
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