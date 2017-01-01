В Италии арестовали переодевавшегося в женщину главу мафии

38-летний мафиози Марко Ди Лауро несколько лет назад сделал себе операцию по изменению внешности.



Полиция Неаполя арестовала одного из опаснейших преступников, главу мафиозной организации Марко Ди Лауро, сообщает LA Repubblica

Преступник был пойман в ходе совместной спецоперации полиции и карабинеров в субботу, 2 марта. Ди Лауро не имел при себе оружия и не оказывал сопротивления при задержании.



38-летний Ди Лауро – босс неаполитанской преступной структуры, аналогичной мафии – каморры. МВД Италии внесло имя Марко Ди Лауро в список наиболее разыскиваемых преступников в 2005 году. Там он занимал вторую строчку после главаря Коза Ностра Маттео Мессины Денаро.



Ди Лауро несколько лет назад сделал себе операцию по изменению внешности, а также неоднократно переодевался в женскую одежду, чтобы скрываться от полиции.



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