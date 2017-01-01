В США начали расследование двух за неделю смертельных ДТП c Tesla
Две аварии с участием электромобилей Tesla со смертельным исходом произошли за неделю в штате Флорида.
Национальное управление безопасностью движения на трассах США проводит расследование двух ДТП с участием электромобилей Tesla, которые привели к гибели водителей, сообщает Reuters.
Первая смертельная авария произошла 24 февраля, вторая – 1 марта. Оба ДТП произошли в штате Флорида.
В первом случае речь идет об автомобиле Tesla Model S 2016 года. Электромобиль загорелся, в результате пожара погиб 48-летний водитель.
Вторая авария произошла с Tesla Model 3 2018 года выпуска. Автомобиль врезался в прицеп, в результате чего крыша Tesla оказалась срезана, водитель автомобиля погиб. Пока не ясно, двигалась ли Tesla в режиме автопилота.
Ранее сообщалось, что Tesla отозвала более 14 тысяч авто из-за подушки безопасности. Также стало известно, что в автомобилях Tesla появился режим для собак.
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