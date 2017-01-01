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Названа причина провала саммита США и КНДР

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США требовали от Северной Кореи закрыть секретное предприятие по обогащению урана около Пхеньяна.
Трамп и Ким Чен Ын в Ханое
Трамп и Ким Чен Ын в Ханое

Саммит США и Северной Кореи завершился досрочно из-за требования американского президента Дональда Трампа закрыть секретное предприятие по обогащению урана. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на бывшего сотрудника посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ен Хо.
 
По его словам, в ходе саммита в Ханое американская сторона заявила, что ей известно о заводе, и потребовала ликвидировать его. Глава КНДР Ким Чен Ын отказался выполнять требование Трампа, после чего переговоры были приостановлены.
 
Речь идет об объекте в городе Чхоллима в окрестностях Пхеньяна. Американская разведка получили данные о местонахождении завода на основе анализа спутниковых снимков.
 
Напомним, вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Переговоры закончились досрочно. Стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления. 
 
По словам северокорейской стороны, Пхеньян предложил навсегда прекратить испытания ядерных ракет и ракет большой дальности, а также демонтировать все объекты по производству плутония и урана под наблюдением США. Взамен Северная Корея потребовала частичной отмены санкций. Трамп утверждает, что Ким Чен Ын требовал полной отмены санкций.

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Теги: США, Северная Корея, ядерное оружие, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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