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В Москве столкнулись около 40 автомобилей

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К медикам за помощью обратились два человека: одну женщину госпитализировали, еще одной помощь оказали на месте.

Около 40 автомобилей столкнулись на кольцевой автодороги (МКАД) на западе Москвы из-за сильного гололеда в воскресенье, 3 марта, сообщают российские СМИ.

К медикам за помощью обратились два человека: одну женщину госпитализировали, еще одной помощь оказали на месте.

Движение транспорта на этом участке перекрыто по двум из пяти полос. Разлива топлива и возгорания автомобилей не зафиксировано. Очевидец столкновения назвала произошедшее "катастрофой". 

"Это было час назад. Полиция подъезжала и скорая. Некоторые машины были в щепки разбиты. И автобусы, и машины. Катастрофа какая-то", - прокомментировала аварию телеканалу "360" женщина.

Как сообщалось, под Москвой в ДТП пострадали четыре украинца. Украинские дипломаты обеспечивают консульское сопровождение предоставления пострадавшим необходимой помощи.

 

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Теги: Россия, Москва, ДТП, видео, фото, авария, гололед
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    03.03.2019, 11:26
Оценка:  +1
Колишній-східняк
да барабир
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