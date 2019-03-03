В Москве столкнулись около 40 автомобилей

К медикам за помощью обратились два человека: одну женщину госпитализировали, еще одной помощь оказали на месте.

Около 40 автомобилей столкнулись на кольцевой автодороги (МКАД) на западе Москвы из-за сильного гололеда в воскресенье, 3 марта, сообщают российские СМИ.

К медикам за помощью обратились два человека: одну женщину госпитализировали, еще одной помощь оказали на месте.

Движение транспорта на этом участке перекрыто по двум из пяти полос. Разлива топлива и возгорания автомобилей не зафиксировано. Очевидец столкновения назвала произошедшее "катастрофой".

"Это было час назад. Полиция подъезжала и скорая. Некоторые машины были в щепки разбиты. И автобусы, и машины. Катастрофа какая-то", - прокомментировала аварию телеканалу "360" женщина.

Как сообщалось, под Москвой в ДТП пострадали четыре украинца. Украинские дипломаты обеспечивают консульское сопровождение предоставления пострадавшим необходимой помощи.

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