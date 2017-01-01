Трамп пообещал за два дня полностью победить ИГИЛ

Президент Америки Дональд Трамп заявил, что "сегодня или завтра 100% боевиков ИГ будут побеждены".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что полное поражение боевиков "Исламского государства" наступит "в течение пары дней". Об этом он рассказал в ходе выступления на конференции консервативных-политиков и активистов, передает CNN.

Трамп заверил, что "сегодня или завтра 100% боевиков ИГ будут побеждены".

По его словам, генералы говорили ему, что для выполнения этой задачи потребуется два года, но он считает, что это слишком долго.

Как сообщалось, в США оценили численность боевиков ИГИЛ в Сирии. Под контролем около полторы тысячи боевиков террористической группировки находится 52 квадратных километров территорий, считают в Пентагоне.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Американский лидер объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГ.

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