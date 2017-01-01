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Трамп пообещал за два дня полностью победить ИГИЛ

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Президент Америки Дональд Трамп заявил, что "сегодня или завтра 100% боевиков ИГ будут побеждены".
Трамп пообещал "в течение пары дней" полностью победить ИГ
Трамп пообещал "в течение пары дней" полностью победить ИГ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что полное поражение боевиков "Исламского государства" наступит "в течение пары дней". Об этом он рассказал в ходе выступления на конференции консервативных-политиков и активистов, передает CNN.

Трамп заверил, что "сегодня или завтра 100% боевиков ИГ будут побеждены".

По его словам, генералы говорили ему, что для выполнения этой задачи потребуется два года, но он считает, что это слишком долго.

Как сообщалось, в США оценили численность боевиков ИГИЛ в Сирии. Под контролем около полторы тысячи боевиков террористической группировки находится 52 квадратных километров территорий, считают в Пентагоне.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Американский лидер объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГ.

 

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Теги: Терроризм, террористы, тероризм, Трамп, Дональд Трамп, ИГИЛ
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Источник: korrespondent.net

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