Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Гданьске после резонансного убийства выбирают нового мэра

Комментариев: 0
Жители города будут избирать нового голову среди трех кандидатов: действующего исполняющего обязанности мэра, режиссера с националистическими взглядами и бизнесмена.
В Гданьске - внеочередные выборы мэра
В Гданьске - внеочередные выборы мэра
ТВ Центр

В польском Гданьске в воскресенье проходят внеочередные выборы мэра после гибели в январе Павла Адамовича, который занимал эту должность в течение 20 лет. Об этом сообщает Укринформ.

Жители города будут избирать нового голову среди трех кандидатов: действующего исполняющего обязанности мэра 39-летней Александры Дулькевич, 51-летнего режиссера с националистическими взглядами Гжегожа Брауна и 46-летнего бизнесмена Марека Скибы.

Избирательные участки в воскресенье будут открыты до 22 часов (по киевскому времени).

Напомним, 13 января Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом мэра Гданьска Павла Адамовича. Затем нападавший взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная Гражданская платформа его пытала. Именно поэтому он якобы напал на Адамовича.

Медики не смогли спасти жизнь политика, и 14 января мэр Гданьска скончался в больнице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, Выборы, Гданьск, мер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь