Стрельба на границе Индии и Пакистана: 11 погибших

Накануне Индия и Пакистан возобновили обстрелы. В результате вооруженного конфликта в Кашмире погибли 11 человек.

В результате обстрелов в районе Кашмир между индийскими и пакистанскими военными погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в результате обстрелов между Пакистаном и Индией, которые возобновились в субботу, 2 марта, в районе Кашмир, погибли 11 человек.

Пакистанская сторона заявила, что в результате обстрелов на пакистанской стороне Кашмира погибли 7 человек. В свою очередь в Индии сообщили о 4 жертвах обстрелов в индийской части спорного региона.

Ранее сообщалось, что Индия и Пакистан возобновили обстрелы. С обеих сторон конфликта погибло несколько мирных жителей, есть тяжелораненые, также разрушены жилые дома.

Напомним, отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отвергает все обвинения. Инцидент осложнили и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

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