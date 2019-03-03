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Россиянин поднял желто-голубой флаг над своим домом в Тверской области

Комментариев: 6
Гражданин России требует от путинского режима "освобождения захваченных территорий чужой страны".
Местные жители сдержанно восприняли поступок односельца
Местные жители сдержанно восприняли поступок односельца
скриншот из видео

Житель Тверской области Владимир Егоров вывесил на своем доме в Тверской области сине-желтый флаг. Таким образом он протестует против путинской военщины, требует освобождения пленных моряков и вывода российских войск с территории Украины.

Фото развевающегося над деревенским домом флага Владимир Егоров опубликовал в Facebook.

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“Россияне! Протестовать против путинской военщины не просто, а очень просто! Поместите флаг Украины на фасаде своего дома(квартиры). Требуйте от кремлевской ОПГ вывода войск России из Украины, освобождения всех украинских военнопленных!!! Освобождения захваченных территорий чужой страны!!!“ - написал россиянин.

На своей странице в соцсети Егоров разместил видео, на котором спрашивает встречных людей об отношении к флагу Украины на его доме.

“Ответа не получил, лишь ребятки лет 7-8 сказали, что красиво, мозги им еще не засрали юнармией. Бабушки завопили что их не надо снимать, а то им пенсии не прибавят. Ну да ладно, не стану их размещать… Да всем тут все пох*. Безвольные существа. До Киева дойдут?)))хаахааа. Они свою ж*пу, что бы подтереть в сортире, полдня ищут. Если буду президентом, заставлю их скушать колорадские ленты, в каждой машине у них будет украинский флаг и у каждого колокольчик в носу. И будут носить будут.!“, – отметил Егоров. 

Как сообщалось в оккупированном Россией Крыму местного жителя Владимира Балуха приговорили к трем годам и семи месяцам колонии за то, что он поднял желто-голубой флаг над собственным домом.

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Теги: флаг, Россия, оккупация, Крым, Донбасс, Украина
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Комментариев (7)
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Глод    03.03.2019, 18:37
Оценка:  0
Глод
Большинство людей, в российской глубинке, даже не знают какого государства этот флаг.
bimba08    03.03.2019, 18:25
Оценка:  -1
bimba08
Не верю. Этого не может быть.
Boxerogos    03.03.2019, 18:16
Оценка:  0
Boxerogos
Мужик,продавай свою халупу и двигай к нам в Украину.У вас там в Раше,по твоим словам"безвольные существа".Приезжай,наши" ;вольные существа"продают свой голос за 500 гривен и проводят митинги в честь усопшего маньяка Оноприенко.Приезжай,не пожалеешь!)))))))))))
RAZOR70    03.03.2019, 18:13
Оценка:  0
RAZOR70
Адекватный. Жаль посадят.
Колишній-східняк    03.03.2019, 18:01
Оценка:  0
Колишній-східняк
Зароют.
Charger67    03.03.2019, 18:13
Оценка:  -1
Charger67
Юродьевых не трогают)))
foster12    03.03.2019, 18:39
Оценка:  0
foster12
Это ты урод. Путинобот.
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