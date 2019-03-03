Россиянин поднял желто-голубой флаг над своим домом в Тверской области

Гражданин России требует от путинского режима "освобождения захваченных территорий чужой страны".

Житель Тверской области Владимир Егоров вывесил на своем доме в Тверской области сине-желтый флаг. Таким образом он протестует против путинской военщины, требует освобождения пленных моряков и вывода российских войск с территории Украины.

Фото развевающегося над деревенским домом флага Владимир Егоров опубликовал в Facebook.

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“Россияне! Протестовать против путинской военщины не просто, а очень просто! Поместите флаг Украины на фасаде своего дома(квартиры). Требуйте от кремлевской ОПГ вывода войск России из Украины, освобождения всех украинских военнопленных!!! Освобождения захваченных территорий чужой страны!!!“ - написал россиянин.

На своей странице в соцсети Егоров разместил видео, на котором спрашивает встречных людей об отношении к флагу Украины на его доме.

“Ответа не получил, лишь ребятки лет 7-8 сказали, что красиво, мозги им еще не засрали юнармией. Бабушки завопили что их не надо снимать, а то им пенсии не прибавят. Ну да ладно, не стану их размещать… Да всем тут все пох*. Безвольные существа. До Киева дойдут?)))хаахааа. Они свою ж*пу, что бы подтереть в сортире, полдня ищут. Если буду президентом, заставлю их скушать колорадские ленты, в каждой машине у них будет украинский флаг и у каждого колокольчик в носу. И будут носить будут.!“, – отметил Егоров.

Как сообщалось в оккупированном Россией Крыму местного жителя Владимира Балуха приговорили к трем годам и семи месяцам колонии за то, что он поднял желто-голубой флаг над собственным домом.