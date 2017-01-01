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В Финляндии мужчина с ножом напал на прохожих

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Мужчина совершил нападение на ребенка и двух взрослых. Пострадавшие доставлены в местную больницу.
Полицейские установили личность нападавшего
Полицейские установили личность нападавшего

В Хельсинки мужчинананес ножевые ранения трем прохожим. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает в соцсети Twitter городская полиция.

От рук злоумышленника пострадали два взрослых и один ребенок.

Задержать нападавшего не далось. Полиция уже установила его личность и приступила к поиску.

Ранее в Китае мужчина с психическим расстройством напал с ножом на толпу людей, пострадали 11 человек.

Также сообщалось, что мужчина с холодным оружием напал на людей в Марселе и ранил несколько человек.

 

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Теги: Финляндия, мужчина, нож, Хельсинки
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Источник: korrespondent.net

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