В Амстердаме произошел взрыв в магазине по продаже марихуаны
В результате взрыва никто не пострадал, но были повреждены несколько соседних зданий.
В Амстердамев воскресенье, 3 марта, прогремел взрыв в одном из кофе-шопов - заведении, имеющем лицензию на продажу конопли и продукции из нее. Об этом сообщает NOS.
Сообщение о взрыве поступило в полицию около 5:10.
Пострадавших в результате взрыва нет.
Несколько соседних зданий получили повреждения.
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