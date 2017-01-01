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В Амстердаме произошел взрыв в магазине по продаже марихуаны

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В результате взрыва никто не пострадал, но были повреждены несколько соседних зданий.
Полиция получила сообщение о взрыве утром
Полиция получила сообщение о взрыве утром

В Амстердамев воскресенье, 3 марта, прогремел взрыв в одном из кофе-шопов - заведении, имеющем лицензию на продажу конопли и продукции из нее. Об этом сообщает NOS.

Сообщение о взрыве поступило в полицию около 5:10.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Несколько соседних зданий получили повреждения.

Как сообщалось, в Польше начали продавать марихуану в медицинских целях.

В Калифорнии сняли огромные очереди за марихуаной

 

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Теги: марихуана, Нидерланды, взрыв, Амстердам, пожар, конопля
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Источник: korrespondent.net

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